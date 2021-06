Processo seletivo para professores temporários é prorrogado em Alegrete

Compartilhe















A Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer (SECEL) informa que, devido a problemas técnicos na plataforma, que seriam solucionados até o final da segunda-feira (14/06), haverá prorrogação do período de inscrição para o processo seletivo de professores.

A SECEL solicita que os candidatos já inscritos confiram o seu cadastro, através do número do CPF. Caso haja qualquer documento faltando ou dados incorretos, os mesmos poderão ser alterados no próprio concorrente.

O Processo Seletivo Simplificado nº014/2021, é destinado a selecionar candidatos para atuarem como Professor II- Matemática, Ciências e Professor I Educação Infantil e/ou Série/Anos Iniciais, ambos em regime de trabalho de 20h semanais. O novo prazo vence na próxima quinta-feira (17/6), até às 23h59.

O Processo Seletivo Simplificado destina-se a selecionar candidatos para o preenchimento de 10 (dez) vagas, para atuarem como Professor. Sendo 4 (quatro) vagas para professor de Matemática, para zona urbana e rural. 1 (uma) vaga para professor de Ciências, para zona urbana e/ou rural e 5 (cinco) vagas para professor de Séries Iniciais e/ou Educação Infantil, para zona urbana e rural.

As contratações de que tratam o edital possuem vigência de até 300 dias a partir da data da assinatura do contrato, havendo interesse da Administração Pública Municipal. O Edital nº 014/2021 de Processo Seletivo Simplificado compreende a análise de títulos.

As inscrições ocorrem das 14h do dia 10 de junho de 2021, até às 23h59min do dia 14 de junho de 2021, através do site https://www.alegrete.rs.gov.br/?arquivo=seletivo2021.php

Para inscrever-se o candidato deverá:

– Preencher o formulário de inscrição online, disponível no local mencionado (item 3.1, do Edital) e anexar, em Formato PDF, dos seguintes documentos pessoais:

– Carteira de Identidade ou qualquer outro documento previsto na Lei nº 12.037, de 1º de outubro de 2009, Art. 2.

– Situação Cadastral do Cadastro de Pessoa Física – CPF (Endereço para Emissão: https://cpf.receita.fazenda.gov.br/situacao/default.asp )

– Certidão Comprobatórias de que está quite com a Justiça Eleitoral (Endereço para Emissão https://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral );

– Quitação do Serviço Militar, sendo sexo masculino;

– Número de Inscrição do Trabalhador – NIT ou Programa de Integração Social – PIS

– Comprovante de Endereço água, luz ou telefone (em nome do candidato ou declaração do titular da conta confirmando que o candidato reside naquele endereço);

– Certidão Judicial Criminal Negativa RS (Endereço para Emissão: https://www.tjrs.jus.br/novo/processos-e-servicos/servicos-processuais/emissao-de-antecedentes-e-certidoes/ );

– Anexar cópia dos títulos, certificados e comprovantes para fins de avaliação, nos campos referentes de cada item, no formulário eletrônico.

A inscrição será efetuada sem custo algum para os candidatos.

Para acessar o edital na íntegra acesse o link: https://www.alegrete.rs.gov.br/grupoarquivo/19-1623343535-492.pdf