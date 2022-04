Tempo vai mudar e há previsão de chuva para semana que vem

A previsão é de mudança do tempo em Alegrete e região .

Para a semana que inicia, haverá uma mudança mais significativa do tempo em Alegrete. Já, neste sábado, a mínima será de 7ºC.

A partir de segunda-feira (25), teremos a chuva mais intensa, com trovadoadas em Alegrete. Esse tempo instável está previsto para se manter no Município até a próxima quinta-feira( 28). As temperaturas vão se manter com máxima em torno de 24ºC.

Estamos em pleno Outono e como viemos de um verão muito seco, toda chuva que cair agora é bem vinda, visto que no inverno, com o frio, as geadas nas pastagens secam muito. Além disso, as chuvas ajudam a encher os mananciais: açudes, rios e barragens.