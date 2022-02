Temporal causa estragos em Rosário do Sul e região

Uma instabilidade vinda do Uruguai causou vendaval e muita chuva em Rosário do Sul e região, na madrugada desta segunda-feira, 28.

Algumas regiões registraram até queda de granizo. Até o momento, estão sendo contabilizados os danos materiais e há falta de luz em alguns locais. É o primeiro temporal de 2022 no município.

A tempestade chegou após as 2h da madrugada, causando alagamentos e danos materiais. Em alguns pontos, até o asfalto foi danificado, como é o caso da Rua General Canabarro, no bairro Primavera. Árvores e galhos caíram na cidade e interior e um muro foi derrubado com a força do vento no bairro Antenor Rocha.

A Gazeta realizou uma transmissão ao vivo do temporal, onde leitores relataram falta de luz nos bairros Adroaldo Rodrigues, Prates e Primavera, entre outros. No Parque Ibicuí, relatos dão conta de queda de postes de energia elétrica. Equipes da empresa terceirizada da RGE já teriam sido acionadas para os reparos. No 1º Distrito do município, às margens da BR 290, KM 492, região do Xanota, houve queda de granizo e muita chuva.

O Corpo de Bombeiros foi acionado em duas ocorrências no momento do temporal. Uma delas foi para apoio à Polícia Rodoviária Federal (PRF) na retirada de árvores caídas na pista de rodagem da BR 158. Os fatos ocorreram entre 3h56 e 4h56, no km 476 da rodovia. A guarnição compareceu ao local e realizou a retirada, liberando a pista. Há informações também de danos nas regiões do Touro Passo e da Capela do Saicã, 3º Distrito de Cacequi. Até o meio dia de hoje, a precipitação pluviométrica na zona norte de Rosário do Sul era de mais de 110 milímetros, e seguia chovendo. A Defesa Civil divulgou alerta para novo temporal entre esta manhã e início de tarde no município.

Foto em destaque: Paulo Cézar Moreira/Divulgação