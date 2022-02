De acordo com o Secretário de Infraestrutura, Mário Rivelino, o chimarródromo foi retirado do local e levado ao Parque de Máquinas onde vai passar pelos reparos necessários. “Nesta primeira avaliação os danos foram poucos, logo o chimarródromo vai estar novamente no Parque” – disse Rivelino.

Ele alertou que houve queda de galhos de árvores que serão retirados amanhã, pois não há bloqueio de passagem e o mau tempo, neste momento, coloca em risco os trabalhadores.

Chimarródromo tomba e é retirado do Parque Rui Ramos

Narrador alegretense foi destaque no Rodeio Crioulo Nacional de Campeões

Também ocorreram avarias no semáforo do cruzamento das ruas Venâncio Aires com General Sampaio, portanto, é necessário atenção redobrada dos motoristas neste local. O conserto será realizado assim que o tempo permitir.

Chimarródromo tomba e é retirado do Parque Rui Ramos

De acordo com alguns registros, na Rivadávia já caiu 120mm e continua chovendo, no Capivarí, o registro é de 75mm e no Queromana mais de 150mm desde ontem à tarde. Informações do grupo de produtores de Alegrete.

Sobre o Chimarródromo

Ele foi entregue no ano de 2019. O primeiro chimarródromo sustentável do Estado é alimentado por energia solar fotovoltaica, que valeu o prêmio ‘Projeto Inovador 2018’ das Cidades Digitais. Foi graças à iniciativa privada e o empenho do Vereador Glênio Bolsson em conseguir parcerias que o projeto tomou corpo e foi concretizado.

As empresas que se somaram no empreendimento foram a Madeireira Linden, responsável pela estrutura da obra, juntamente com o material utilizado; a Esco GD que instalou o sistema solar fotovoltaico; Mercado Almeida e o Rei Center Park que doaram a quentinha de 50 litros, a vidraçaria Real que doou a placa de vidro. O engenheiro Huilliam Severo elaborou o projeto em 3D e firmou a parceria com a Fronteira Internet que, disponibilizou internet Wi-Fi Free no Parque. Palmeiras que embelezam o espaço foram doadas por Sérgio Prates.

A engenheira eletricista Nathalie Lunardi, que tocou o projeto, destacou à época os colaboradores, em especial as equipes da infraestrutura, de iluminação, obras, limpeza, a secretaria de agricultura, a empresa APS Sistemas Elétricos que disponibilizou o caminhão munck pra ajudar, a Juventude Progressista sempre disposta, a Eider Penna que no primeiro Chimarródromo lançou o desafio e não deixou de incentivar até a concretização da obra em favor da comunidade.

Fotos Prefeitura Municipal – Infraestutura