Temporal deixa ERS-507 sem passagem na região da Ponte do Capivari

Apesar dos transtornos, não foram registradas ocorrências de maior gravidade, como quedas de árvores, desabamentos ou destelhamentos de grandes proporções.

Em entrevista ao Portal Alegrete Tudo (PAT), o coordenador da Defesa Civil, Adão Roberto Rodrigues, informou que o acumulado de chuva foi de aproximadamente 35 milímetros. Segundo ele, o grande volume de água concentrado em um curto espaço de tempo sobrecarregou o sistema de drenagem urbana, provocando alagamentos em diferentes pontos da cidade.

As principais ocorrências atendidas envolveram a distribuição e instalação de lonas em residências dos bairros Conceição Aparecida e Airton Senna. Conforme Rodrigues, esse tipo de atendimento é recorrente durante episódios de chuva intensa e tem como objetivo minimizar os prejuízos causados por infiltrações e danos parciais em coberturas.

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Mesmo com os transtornos registrados, a Defesa Civil informou que os atendimentos se concentraram em áreas alagadas e no apoio às famílias afetadas, sem necessidade de ações relacionadas a ocorrências de maior complexidade.

Como medida preventiva, o órgão anunciou que realizará um levantamento técnico para identificar os principais pontos de alagamento do município. O estudo será encaminhado à Secretaria Municipal de Infraestrutura e servirá de base para futuras intervenções destinadas a ampliar a capacidade da drenagem urbana e reduzir os impactos de eventos climáticos semelhantes.

ERS-507 segue totalmente bloqueada

O principal reflexo do temporal permanece na zona rural. Às 0h40 desta sexta-feira (7), a Defesa Civil confirmou o bloqueio total da ERS-507, no quilômetro 8, na região da Ponte do Capivari.

Segundo o órgão, o desvio utilizado pelos motoristas foi encoberto e danificado pelas águas do arroio, enquanto a ponte de madeira continua interditada, impedindo completamente a passagem de veículos.

A ERS-507 é uma das principais ligações entre Alegrete e comunidades do interior do município. Apesar da interrupção, existem rotas alternativas para acesso à região. A situação segue sendo monitorada pela Defesa Civil e pelo Comando Rodoviário da Brigada Militar, que acompanham as condições da rodovia e a evolução dos impactos provocados pelas chuvas.

A Defesa Civil orienta que a população acompanhe os alertas meteorológicos, evite trafegar por áreas alagadas ou por trechos interditados e acione os serviços de emergência sempre que houver necessidade.