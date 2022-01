Temporal, semelhante a tornado, provoca sérios prejuízos em assentamento de Alegrete

“Foram menos de cinco minutos, não tenho muito claro, mas foi muito rápido. Aquele “funil” passou por aqui e quase arrancou as tesouras da minha casa. Destelhou, derrubou postes e foi devastando o que pegou pela frente. Foi assustador. Desde então, estamos apreensivos pois os fios de energia elétrica estão no chão e energizados. Entramos em contato com a RGE, mas ainda estamos sem previsão para a equipe vir aqui. Também estamos aguardando a Defesa Civil” – disse uma das moradoras.

Na tarde de ontem, houve registro de chuva intensa em Manoel Viana e Passo Novo. Alguns galhos de árvores caíram sobre a RSC 377. Motoristas tiveram que fazer a retirada, segundo informações que a reportagem recebeu na tarde de ontem.

Produtores de hortigranjeiros já acumulam prejuízos de mais de 250 mil com a falta de chuva

Em contato com a Defesa Civil, o coordenador Joaquim Segabinazzi, disse que desde a noite de quinta-feira, a Defesa Civil está em contato com a comunidade através de uma moradora e todo auxílio já está sendo providenciado. “De acordo com o relato e a informação do que estão precisando, estamos providenciando telhas e já no início da tarde vamos ao Assentamento” – citou.

Já em relação à RGE, a informação foi de que uma equipe já está destinada para ir até o local.