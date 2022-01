Produtores de hortigranjeiros já acumulam prejuízos de mais de 250 mil com a falta de chuva

Share on Email

A falta de chuva que vem desde dezembro de 2021 e se estendeu nestes primeiros dias de janeiro levou a Prefeitura Municipal de Alegrete, decretar situação de emergência por causa das perdas na agropecuária atingiu a produção de agricultores familiares.

Com a temperatura de mais de 40°C e o sol forte não há planta que resista sem água de forma afetiva por muito tempo , diz Pedro Alex presidente da Associação de Hortifrutigranjeiros.

Quem tem irrigação, conforme ele está conseguindo produzir. Porém muitos colegas estão perdendo plantas, sendo que a maior quebra é na produção de alface e rúcula. Só entre os produtores de verduras de Alegrete em número de 27 vão ter prejuízos com a falta de chuva em torno de 258 mil reais.

Com as altas temperaturas da estação, ingerir frutas e verduras da estação é uma das melhores indicações para se prevenir doenças e fortalecer o nosso sistema imunológico. Melão, melancia, ameixas, abacaxi, estão entres as frutas