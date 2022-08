Tentativa de jogar droga e eletrônicos no Presídio acaba em tumulto

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Na tarde de sábado(27), durante o banho de sol, o policial militar que estava de serviço na guarda externa do Presídio visualizou quando um indivíduo, na Avenida Eurípides Brasil Milano, se aproximou da cadeia e arremessou pacotes para o interior do Presídio, sendo que, um deles caiu no pátio externo e foi apreendido pela guarnição da Brigada Militar e os outros ficaram em cima da tela de contenção.

Jornalista do Alegrete Tudo é uma das vítimas do violento acidente, envolvendo quatro veículos, em Piratini

Em razão disso, um dos apenados escalou o telhado e, de posse de um alicate, cortou a tela e teve acesso à encomenda.

Por esse motivo, os demais presos começaram a apedrejar os policiais militares e foi necessário efetuar alguns disparos de calibre 12, antimotim, para conter a situação.

O pacote apreendido pela Brigada Militar tinha em seu interior alguns carregadores de celular e fones de ouvidos.

Os detentos identificados foram identificados na ocorrência.