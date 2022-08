Empresário teve crise de fúria ao ser interpelado por vizinha para baixar o volume do som

Empresário foi detido pela Brigada Militar após ameaçar estudante, o namorado dela e o sogro.

Segundo informações da Brigada Militar, a guarnição foi acionada na Zona Leste de Alegrete, por volta das 7h de sábado(27).

No endereço, a vítima falou aos PMS que, desde às 2h, o acusado estava com volume do som muito alto, além de falar(aos gritos) ao telefone, entre outras ações que perturbavam a tranquilidade.

Desta forma, por volta das 5h, ela enviou uma mensagem para o empresário que reside em um apartamento no mesmo prédio solicitando que ele baixasse o som.

Em represália, o acusado foi até a garagem do edifício e furou, com uma faca, os quatro pneus do carro da vítima, além de ameaçá-la com duas facas em punho. Descontrolado e com visíveis sinais de embriaguez, o homem continuou a ameaçar a vítima e o namorado dela.

O jovem ligou para o pai que foi ao endereço e também foi ameaçado pelo homem. Sendo assim, a Brigada Militar foi acionada e quando os policiais fizeram contato com o acusado, ele continuava muito alterado e não quis se identificar, também, não aceitou ser revistado e precisou ser algemado por medida de segurança.

Na Delegacia, o empresário se manteve agressivo e alterado negando-se a se identificar. Em contato com o Delegado de plantão foi determinado que fosse realizado registro simples por perturbação de sossego alheio.

Depois de liberado, o homem negava-se a sair da Delegacia de Polícia e foi necessário acionar uma pessoa que é amigo da família já que o indivíduo não é de Alegrete. Segundo relato, ele tem uma rede de hoteis em São Paulo.