Bicicleta é furtada de pátio de residência na Cidade Alta

Compartilhe















Na noite de domingo(11), a proprietária de uma bicicleta, marca South, aro 29, entrou em contato com o PAT e relatou que tinha sido vítima de furto. A bike estava no interior do pátio da residência da alegretense. Ela pontua que possui um muro alto e nada foi danificado, apenas o furto da bicicleta.

A vítima reside na rua Barros Cassal , Cidade alta, em Alegrete. Ela constatou o furto por volta das 19h30min. Quem tiver qualquer informação pode entrar em contato com a Brigada Militar(190), Polícia Civil(3422-4525) ou através do celular 55 99691-4394 – com Mara.

Atenção!

Não compre produtos sem procedência!

Objetos com registros de furto ou roubo, que estejam sendo utilizados com fins de comércio, podem ser caracterizados como receptação qualificada. As pessoas que forem identificadas por crime de receptação vão responder processo na Justiça. Esses crimes estão geralmente ligados à venda de celulares, bicicletas e outros.