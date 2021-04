Solidariedade ameniza altos custos com a Covid na Santa Casa de Alegrete

Compartilhe















A continuidade da pandemia e o aumento de pessoas infectadas, em Alegrete, e que necessitam de internação desde janeiro deste ano, fez com que o custo da medicação e de oxigênio usado para tratar pacientes com a Covid- 19 subisse muito em relação ao ano passado.

Isso, obviamente, fez com que os gastos com a medicação e materiais subissem, em média, de dois mil reais por dia, que se gastava no ano passado, passou de 12 mil, neste período crítico, só com pacientes com coronavírus internados na Santa Casa, de acordo com o provedor Roberto Segabinazzi. E com oxigênio, informa que se gastava em torno 1,200 e passou para 3.800 reais

São produtos indispensáveis a quem interna, comentou o provedor e, por isso, temos que ter recursos para mantermos estoques e os pacientes atendidos. Alguns medicamento usados como: azitromicina, mizadolan, propalol, rocuron fentanil, e hemoxeparina tiveram aumentos absurdos. Por exemplo, a hemoxeparina em janeiro de 2020, custava 11 reais e, agora em março de 2021, está em 60 reais.

O último relatório da Santa Casa das despesas com a medicação e materiais, entre a UTI Covid e hospital de campanha, no período de 1 de janeiro de 2021 até o dia último dia 22 de março soma de 617. 446, 59 mil reais, em apenas 50 dias – contra os 410.585, mil em sete meses de 2020.

O provedor Roberto Segabinazzi agradece a comunidade que neste momento muito difícil tem se mostrado solidária colaborando para que se minimize os custos para a Santa Casa, que continua com suas campanhas de arrecadação.

Vera Soares Pedroso