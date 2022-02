Termômetros voltam a subir com o retorno do calor

No centro, o calor de acordo com o termômetro estava em 40ºC. A falta de chuva, que se estende e agrava os prejuízos no campo e em várias outras áreas, piora com o forte calor que voltou a região.

Perícia e imagens revelam como foi o acidente que vitimou motociclista

Nas ruas pouco movimento em função do calor e dos últimos dias de férias escolares em que várias famílias ainda estão fora de Alegrete, retornado neste fim de semana para o retorno presencial nas aulas da Escolas da Rede Municipal de Ensino.

Na área rural, os prejuízos com a perda de 13% da área total de arroz plantada nesta safra e mais em lavouras de soja e milho é irreversível, o que afeta a economia do Município baseada na agropecuária.

De acordo com o climatempo, neste sábado e domingo tem previsão de chuvas rápidas aqui em Alegrete, mas a temperatura não vai mudar muito.