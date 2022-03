Teto da Santa Casa de Uruguaiana cede após chuva e salas ficam alagadas

A cobertura do prédio de unidades da Santa Casa de Uruguaiana, na Fronteira do RS, cedeu com a forte chuva que caiu na quarta-feira (9). Parte do interior do hospital ficou alagado.

Em nota, a Santa Casa esclareceu que os alagamentos aconteceram em setores administrativos, corredores e salas de espera. Não foram registrados prejuízos nem equipamentos danificados.

Nenhum paciente precisou ser transferido de sala ou quarto. Os atendimentos, consultas e cirurgias eletivas agendados estão mantidos.

Ainda na nota, o hospital agradeceu os funcionários que foram até o local ajudar no trabalho após os alagamentos mesmo em horário de folga.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), choveu 35 mm no município.

Fonte: G1