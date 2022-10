Tetra da Copa do Brasil reúne consulado do Flamengo em Alegrete

A noite da última quarta-feira (19), foi de festa para a colônia de rubronegros em Alegrete.

O Flamengo venceu o Corinthians, por 6 a 5, nas penalidades máximas depois de empatar o jogo em 1 a 1 no tempo normal e se sagrou campeão da Copa do Brasil pela quarta vez. Anteriormente, os cariocas conquistaram a competição nas edições de 1990, 2006 e 2013.

Com seis triunfos, o Cruzeiro é o maior campeão da competição. O Grêmio vem em seguida, com cinco. O Palmeiras chegou a quatro títulos em 2020.

Em Alegrete, o consulado do Flamengo que existe desde 2019, voltou a se reunir para torcer por mais um título do time carioca. Na verdade a noite marcou a retomada das atividades do consulado pós pandemia.

Com a presença de 15 flamenguista, oriundos do Rio de Janeiro, Minas Gerais e do Rio Grande do Sul, a festa foi vermelha e preto num bar do centro da cidade.

Felipe Ribeiro, um dos mais entusiastas rubronegros que reside no município contou que o encontro foi super positivo. Aliado ao título da Copa do Brasil eles já planejam outras atividades do consulado no município.

“Voltamos campeão. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo”, comemorou o rubronegro na festa do consulado em plena praça Getúlio Vargas.

Fotos: reprodução