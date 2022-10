Relações familiares e direito de família serão abordados no Centro Empresarial

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Temas relativos às mulheres sempre são importantes e necessários e neste sábado, às 13h 30min. a advogada Micheli Guerini- vai abordar um novo olhar sobre relações familiares e direito de família no Centro Empresarial de Alegrete.

Carine explica que, também, vão fazer uma live às 14h que vai abordar o ideal da mulher na sua essência e se conectar com seu feminino atrelado aos fundamentos das três ordens (constelações), numa visão sistêmica dentro do Direito. Um novo olhar – mulheres se nutrem com mulheres.

Os convites são limitados e as mulheres que quiserem participar entrem em contato com o Centro Empresarial de Alegrete.