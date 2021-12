Tinga e Ibirapuitã, únicos com 100% de aproveitamento no Torneio 50 anos

No sábado (4), foi realizada a segunda rodada do 1º Torneio LAF/Lojas Tá Barato Pra Caramba, na categoria master.

A rodada registrou quatro jogos por conta do licenciamento do time do Operário que vai ceder três pontos para os seus adversários.

Apenas Tinga e Ibirapuitã seguem com 100% de aproveitamento. O Tinga repetiu o resultado da estreia e fez 2 a 1 no Fortaleza e chegou aos 6 pontos ganhos.

Tinga cinquentinha

Também invicto, o Ibirapuitã que estreou com vitória por WO, e agora nesta rodada bateu o Boca Jrs, por 4 a 3.

Ibirapuitã master

O Alvorada chegou aos 4 pontos com o WO ofertado pelo Operário e o Fluminense fez 2 a 0 sobre o Sindicato. Destaque da rodada para o confronto entre times do Nacional. A partida no campo do estrelão foi eletrizante, onde o Banguzinho aprontou para cima do Nacional. Vitória maiúscula do Nacional Banguzinho por 5 a 1.

Conforme o coordenador técnico da competição Valdir Knierin a próxima rodada está confirmada para o sábado (11). Confira os jogos:

15hs – Alvorada x Nacional Banguzinho (campo do Palmeiras)

15hs – Sindicato x Tinga (campo do Estrelão)

16h30min – Nacional x Boca Jrs. (campo do Palmeiras)

16h30min – Ibirapuitã x Fluminense (campo do Estrelão)

Fortaleza folga (WO do Operário). Colocam rede e marcam campo, Alvorada no Palmeiras e Tinga no Estrelão.

Fotos: Valdir Knierin