Tire o inventário da gaveta! Pode custar menos do que você imagina

A advogada Eliane Blaskesi fala sobre os inventários antigos, que os herdeiros não encaminham porque temem os custos processuais e os honorários advocatícios. Sabe aqueles documentos que eram do avô, do pai do avô, da mãe? Aqueles que estão lá engavetados e que os herdeiros tem receio de mexer, porque sairá muito caro, porque o advogado vai cobrar muito? Talvez aqueles documentos que estão lá, cheios de poeira, amarelados e que ninguém ousa pegar para resolver, estejam impedindo um bom negócio. Afinal, quem quer comprar um imóvel “enrolado”? Que tal sacudir a poeira? Tirar estes documentos da pasta fechada há tanto tempo e levar para um advogado analisar e fazer o inventário?

O inventário pode custar muito menos do que você imagina! Conforme o valor dos bens e o número de herdeiros, existe limite de isenção/não incidência do ITCD (imposto para o Estado). Você pode parcelar o imposto estadual se for muito alto. Se tiver IPTU em atraso também pode ser parcelado. E o advogado? Com certeza ele também achará uma solução para o pagamento dos honorários.

Além disto, se todos os herdeiros estiverem de acordo e não houver incapaz, pode ser feito em cartório, com prazo entre 1 e 2 meses para conclusão, se todos os documentos estiverem corretos.

Procure seu advogado de confiança e peça a análise dos documentos e orçamento

ELIANE BLASKESI (ADVOGADA SÓCIA DO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA BLASKESI E PROFESSORA UNIVERSITÁRIA, ESPECIALIZADA EM INVENTÁRIO E USUCAPIÃO)

Escritório Rua Coronel Cabrita, 266

Cel/Whats- 55 999918371

Email [email protected] e [email protected]