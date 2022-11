Tiro acidental, no interior, abrevia uma vida cheia de sonhos

Conforme o Jornal O Alto Uruguai, Fabio Maier de 33 anos, era paramédico, instrutor de socorro, resgate, salvamento e sobrevivência. Na profissão, chegou a atuar, um período em Frederico Westphalen.

Apaixonado pela música, nas horas vagas tocava e se apresentava em pubs e encontro com amigos. Fabio chegou a gravar alguns clipes que estão em suas redes sociais.

Leia Mais: Os desafios de alegretense da Saint Pastous em busca de nova vida em Portugal

Desde a informação da morte trágica do Campo-Novense, as redes sociais registram muitas homenagens que o destacam como pai, filho e profissional fora da curva, um ser humano que sempre se destacou por sua determinação e fé.

Fabio estava em Alegrete, em uma propriedade rural, com grupo de amigos, de Caxias do Sul e Santa Maria. Dez caçadores estavam no local, quando um deles realizou um disparo de arma calibre 12 em um javali, porém, atingiu Fabio nas costas. Mesmo, sendo imediatamente socorrido, ele já chegou sem vida na Santa Casa.

Leia Mais: A maldição das drogas provoca violência doméstica e desagrega mais uma família

Os amigos que o socorreram, acionaram a Brigada Militar e foram escoltados desde o Balneário Caverá até o hospital. Na sequência foram à Delegacia de Polícia onde as armas foram apreendidas e prestaram esclarecimentos. O autor do disparo permaneceu no interior, contudo, o nome foi repassado aos policiais civis. Todos estavam com as armas regularizadas e registradas.

A Assembléia de Deus de Camobi publicou uma nota de pesar. Fábio é filho do tesoureiro Evangelista Elói Dalprá Maier.

A cerimônia fúnebre ocorrerá na capela Ipê Roxo do Memorial São Martinho, ás 16h de hoje, logo o sepultamento será no cemitério Santa Rita, em Santa Maria.