Provas do Enem iniciam com tranquilidade em Alegrete

Em Alegrete, cinco instituições de ensino são locais de aplicação das provas. Na Unipampa, Freitas Vale, CIEP, Emílio Zuñeda e Lauro Dorneles.

Com a chuva bem no horário de abertura dos portões, o movimento foi tranquilo. Os candidatos optaram por se deslocar com antecedência aos locais de prova.

No Freitas Vale, o último candidato a adentrar o portão chegou 10 minutos antes das 13h, horário de fechamento dos portões. Apressado o aluno entrou correndo no educandário. O pai que pediu para não ser identificado disse que o almoço demorou um pouquinho, mas foi tudo tranquilo porque moravam nas proximidades e o trânsito colaborou para que chegassem a tempo.

Ao todo, cerca de 3,4 milhões de candidatos farão o exame. No município ainda não foi contabilizo o montante de alunos que compareceram ao exame.

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela realização das provas, divulgou nesta semana os números oficiais do exame, que é a principal forma de ingresso no ensino superior público, pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu), de obtenção de bolsas por meio do Programa Universidade para Todos (Prouni) e de participação no Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Ao todo, 3.331.566 candidatos farão o Enem impresso e 65.066, o digital. A maioria está nos estados de São Paulo (527.097),Minas Gerais (301.350) e Bahia (260.331). As mulheres representam 61% dos candidatos e as pessoas negras, soma de pretos e pardos, 54,8% dos inscritos.

O Enem será realizado em 11.175 locais de prova em 1.747 municípios. Serão mais de 320,5 mil pessoas envolvidas na aplicação do exame, entre coordenadores estaduais, municipais, aplicadores e supervisores.

Neste domingo de Enem, os candidatos farão, além das provas objetivas de linguagens e ciências humanas, a única prova subjetiva da avaliação, a redação. As provas começaram a ser aplicadas às 13h30 e terminam às 19h.

No próximo domingo (21), os participantes fazem as provas de matemática e ciências da natureza.

O exame seleciona estudantes para vagas do ensino superior públicas, pelo Sisu, para bolsas em instituições privadas, pelo Prouni, e serve de parâmetro para o Fies. Os resultados também podem ser usados para ingressar em instituições de ensino portuguesas que têm convênio com o Inep.