Tomate e feijão, os vilões da cesta básica em abril, segundo pesquisa do Procon

O Procon em Alegrete, realizou mais uma pesquisa sobre o preço da Cesta Básica. O trabalho é referente ao mês de abril de 2023. Segundo apontou o órgão de proteção ao consumidor no município, o maior valor da cesta básica encontrado foi de R$ 284,04, já o menor preço estava no valor de R$ 197,28, em abril, O preço médio apurado pelo Procon da cesta básica se manteve em R$ 243,04.

Os produtos que mais obtiveram aumento no preço foram o tomate, que oscilou entre R$ 4,70 a R$ 10,99, o feijão – entre R$ 4,69 a R$ 10,84 (ambos os produtos medidos por quilo), bem como o preço do litro do leite Integral, estabelecido entre R$ 4,29 a R$ 6,30.

No trimestre o maior valor da cesta foi em janeiro quando chegou a R$ 290,67 em março o maior valor encontrado pelo Procon foi de R$ 279,19. Num comparativo com o mesmo período de 2022, o consumidor tinha uma cesta básica orçada em R$ 259,43 em abril do ano passado.

O mês de abril contabilizou uma suba de R$ 5,00 no valor geral da cesta e consequentemente o aumento em alguns produtos considerados essenciais ao consumidor.