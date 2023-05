Alerta para Dengue: cresce o número de casos positivos em Alegrete

De acordo com o relatório, foram notificados 72 casos o momento, sendo 16 confirmados, destes – 02 importados e 14 locais. Além disso, 22 casos foram descartados e outros 34 ainda estão em investigação.

A Dengue é uma doença viral transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, e os sintomas podem variar desde febre alta, dores de cabeça e no corpo, náuseas e vômitos até sangramento de gengiva e nariz, e pode levar à morte. Por isso, é fundamental que as pessoas estejam cientes dos riscos e saibam como se prevenir.

Tomate e feijão, os vilões da cesta básica em abril, segundo pesquisa do Procon

A forma mais eficaz de prevenir a Dengue é por meio do combate ao mosquito. Para isso, um SMS recomenda que as pessoas realizem algumas ações simples pelo menos uma vez por semana, como verificar se a caixa d’água está bem tampada, deixar as lixeiras bem fechadas, colocar areia nos pratos de plantas, recostar e acondicionar o lixo do quintal, limpar as calhas, cobrir piscinas, tapar os ralos e baixar as tampas dos vasos sanitários, limpar a bandeja externa da geladeira, limpar e guardar as vasilhas dos bichos de permanente, limpar a bandeja coletora de água do ar-condicionado, coberto bem a cisterna e todos os reservatórios de água.

A SMS informou ainda que as próximas atualizações serão divulgadas às quartas-feiras, a começar pela próxima semana, 10/05. Caso as pessoas precisem de mais informações sobre a Dengue ou queiram relatar algum caso suspeito, é possível entrar em contato com a Secretaria de Saúde através do telefone 3961-1032.

É importante que as pessoas estejam atentas e façam a sua parte no combate à Dengue. Com medidas simples, podemos prevenir a antecipação do mosquito Aedes aegypti e evitar a proteção da doença.