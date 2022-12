Torcida alegretense confiante no hexa do Brasil

O terceiro jogo da Seleção Brasileira contra Camarões, na primeira fase da Copa do Mundo, mais uma vez, vai reunr famílires e torcedores em frente às TVs.

Antes do jogo, se viu muitos com as tradicionais camisetas verde e amarela. As irmãs Thais e Daisi Dias, do bairro Jardim Planalto, junto com mãe Nívea, estavam uniformizadas. Elas estão confiantes de que o Brasil vai a final. As irmãs disseram que assistem todos os jogos da Copa do Qatar até em celular.

Irmãs Thais e Daisi Dias confiantes na Seleção.

O estudante de Engenharia de Software da Unipampa, Michel Marques, além de acreditar na seleção apostou que a equipe vai a final com a França.

Michel Marques – estudante de Engenharia de Software da Unipampa

Grande parte do torcedores vai assistir o jogo em casa e, desta vez algumas lojas não vão dispensar os trabalhadores que vão poder acompanhar o jogo nas lojas. As empresas de rede, nomalmente, não fecham na hora em que o Brasil está em campo.

A expectativa dos torcedores é de que a Seleção tem chances de avançar na competição e disputar o título. Das 32 seleções que iniciaram a Copa, agora vão estar 16 nesta segunda fase da competição.

Confirmando o primero lugar do grupo, o Brasil joga pelas oitava de final, na próxima segunda- feira contra a Coréia as 16h no Estádio 974.