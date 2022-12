Alunos de Zootecnia cumprem PPI em Produção de Bovinos de Leite

Institucionalmente, a PPI consiste em uma metodologia de ensino que visa assegurar um espaço/tempo no currículo que possibilite a articulação entre os conhecimentos construídos nas diferentes disciplinas do curso com a prática real de trabalho, propiciando a interdisciplinaridade e a flexibilização curricular e a ampliação do diálogo entre as diferentes áreas de formação.

Neste sentido, os estudantes puderam avaliar os índices reprodutivos do rebanho e constituíram soluções que estão sendo postas em prática sob a orientação dos docentes. Em uma dessas ações, após avaliação individual de todo o rebanho, foram implementados distintos protocolos reprodutivos para vacas em lactação e para as novilhas, fundamentados na inseminação artificial em tempo fixo, almejando constituir um ciclo de alta fertilidade no rebanho.

A justificativa para a adoção desta tecnologia se alicerçou na revisão de pesquisas realizada pelos estudantes que trouxeram evidências do sistema de produção de leite moderno com demandas por alta produção de leite coloca as vacas em desvantagem reprodutiva aja visto, o período de transição impor desafios adicionais que podem prejudicar o desempenho reprodutivo das vacas.

Previamente os professores realizaram com os estudantes uma profunda imersão ao conhecimento da fisiologia reprodutiva e boas práticas na utilização e aplicação de fármacos dividindo ideias e trocando experiências em um ambiente de puro conhecimento acadêmico e científico.

Todas as etapas foram realizadas pelos estudantes com vistas a constituir a habilidade para atingir o perfil profissional, ultrapassando a visão curricular como conjuntos isolados de conhecimentos e práticas desarticuladas favorecendo a integração entre teoria e prática, trabalho manual e intelectual, formação específica e formação básica ao longo do processo formativo.

Os professores destacam ainda que a concretização desta formação somente foi possível mediante o apoio da Ouro Fino Saúde Animal, representada pelo Gerente Regional Médico Veterinário Herton Lorenzoni, na qual disponibilizou todo o portfólio da empresa para a satisfação dos objetivos da prática profissional integrada.

O Gerente Regional relatou que o propósito da empresa é desafiar o pensamento convencional para liderar a evolução e o crescimento sustentável do ecossistema de saúde animal além disso, liderar e evoluir mediante a transformação da realidade, ressignificando e fortalecendo os valores e os compromissos que sempre fizeram parte da nossa essência.

Fotos: Ascom Alegrete/IFFar