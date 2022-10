Torneio de Futevôlei na AABB reúne 12 duplas

Share on Email

No último domingo (16), foi realizado mais um torneio de futevôlei em Alegrete. A prática do esporte cresceu mais de 250% durante a pandemia, especialmente nos momentos em que ocorreram flexibilizações nas restrições impostas pelo governo do estado para frear o contágio pela Covid-19.

Com a necessidade de fazer atividades físicas e respirar ar livre para aliviar o estresse do isolamento, muitos novos praticantes chegaram à modalidade, sobretudo jovens com menos de 18 anos e até mulheres, consolidando um boom que o futevôlei já vinha experimentando nos últimos anos.

Em Alegrete não foi diferente, o número de praticantes cresceu e a modalidade vem num crescente com no mínimo uma competição a cada mês.

O 1° Aberto de Futevôlei da AABB reuniu 24 atletas, dividido em 12 na categoria avançados e os outros 12 na iniciantes. O evento no final de semana foi disputado na AABB, com jogos simultâneos em duas quadras.

Na categoria iniciantes as 12 duplas foram divididas em duas chaves e a categoria teve com vencedores a dupla campeã formada por Gui e Eduardo. O vice ficou com Elton e André, seguido de Felipe Ribeiro e Samuel em terceiros.

Já no pódio avançado, a dupla Matheus Pizeta e Yago levou a melhor e garantiu o título da competição. A dupla Bruno e Chibiaque ficaram com o vice e Alexandre e Gabriel, na terceira posição.

O Complexo Esportivo Pizeta, um dos incentivadores da modalidade no município obteve resultado com 4 atletas, enquanto a AABB teve 2 atletas premiados.

“Nosso objetivo, é ajudar no crescimento dessa modalidade, tanto na AABB, quanto a cidade”, destacou o atleta e diretor de futevôlei Felipe Ribeiro.

Fotos: reprodução