Estiagem preocupa: em 20 dias choveu apenas 35,4 mm em Alegrete

Em 19 dias do mês de outubro choveu 35,4 mm em Alegrete. Os dados são da estação automática da CPRM no município. A escassez de chuva já ligou o sinal de alerta, a situação preocupa e os números não são nadas positivos.

Em 2021, o mês de outubro teve uma chuva acumulada de 113,6 mm em 31 dias. Faltando 11 dias para o final do mês o acumulado é de apenas 35,4 mm. Não bastasse isso, os três últimos meses apontam uma redução drástica na chuva acumulada.

Em julho foi registrado o acumulado de 114,9 mm na cidade, já em agosto o total foi de 108,2 mm. O mês de setembro houve uma redução maior ainda, caiu para 61,7 mm.

A última gota de água da chuva registrada na estação da CPRM em Alegrete foi no dia 11 de outubro, quando acusou 0,6 mm, de lá para cá, não há registros.

A área de baixa pressão atmosférica mantém o tempo fechado em boa parte do RS, nesta quinta-feira. Há chance de chuva fraca em boa parte do RS, ao longo do dia. Em Alegrete, na quarta-feira havia previsão de 5 mm, o que não se confirmou. Já para hoje (20), a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia, com períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. Existe 67% de chances de um acumulado de 25 mm nesta quinta. Na sexta se mantém a previsão de chuva com maior possibilidade, estão previstos 10 mm com 90% de probabilidade, segundo o Climatempo.

Além dessa previsão de chuva para os próximos dois dias em Alegrete, nos dias 26, 28, 29 e 30 de outubro há expectativa do retorno da chuva.

O Inmet destaca que existe certa consistência na chuva que está sendo prevista para o final deste mês, a divergência fica por conta do volume, que é bem variável entre os diferentes modelos. Com relação à previsão climática, devido à atuação da La Niña, todos os modelos analisados indicam que as precipitações irão ficar abaixo da média no RS. O destaque fica para novembro, que além de o prognóstico de chuva abaixo da média ser mais acentuado, já é um mês que, climatologicamente, chove menos no RS.

Para janeiro, o modelo do INMET (Instituto Nacional de Meteorologia), passou a indicar chuvas entre a média e acima da média. Mas, ainda é necessário ver se esta previsão se manterá nas próximas atualizações.

O técnico do IRGA Nilton Oliveira, monitora a situação da estiagem. O profissional aguarda a confirmação dessa chuva entre hoje e amanhã com esperança.

“Estamos num momento crítico. Se falhar essa previsão complica o nascimento do arroz”, destaca Oliveira.

Foto: Eduardo Silveira