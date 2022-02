Torneio de vôlei movimenta clube Subtenentes e Sargentos

O Clube Subtenentes e Sargentos da Guarnição de Alegrete-RS realizou o 2° Torneio de voleibol de areia- modalidade trio com direito a escrever um atleta reserva.

Com a finalidade de integrar com seus associados junto com seus familiares e convidados este evento teve a participação de 07 equipes que tiveram seus nomes escolhidos pelos seus integrantes que foram as seguintes: Equipe do Joga Pouco, Só na Fé, Caveira, Sobreviventes, Bagualitos, Bando de Loucos e B Log, sendo que a equipe que representou o 10° Batalhão Logístico foi formada por três Sargentos do Segmento feminino recém chegadas da escola.

Torneio de vôlei no sub tenentes e Sargentos

A competição aconteceu durante todo o dia e após boas disputas em quadra saiu campeã: a equipe do Bando de Loucos que venceu na partida final para os Só na Fé e em terceiro lugar ficou a equipe do Joga pouco.

A diretoria do Clube Sub Tenentes e Sargentos agradece a colaboração do Sub Ten Evandro militar do Hospital Militar, que deixou o seu dia de lazer a família e mesmo não estando totalmente recuperado de uma cirurgia feita nos tendões do pé, não mediu esforços e com sua vasta experiência na modalidade além de fazer a arbitragem dos jogos também orientou os participantes.

Torneio de vôlei no sub tenentes e Sargentos



Foi um domingo de muito Voleibol, diversão e integridade, acompanhado de boa música e participação de familiares, demostrando o quanto a diretoria liderada pelo presidente Luis Carlos ” Carlão ” se preocupa em bem atender seus associados e visitantes do Clube.