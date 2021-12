Torneio inédito de futevôlei é realizado em Alegrete

No último domingo (26), o município de Alegrete foi palco do 1º Torneio de Futevôlei. Os jogos foram realizados no Complexo Esportivo Pizeta.

Os idealizadores do evento Mateus Pizeta e Raphael Antunes como adeptos a anos do esporte ressaltam que o intuito desse primeiro torneio foi mostrar para o público em geral da cidade que tem vontade de praticar esse esporte que a cada dia tem mais adeptos em todo o Brasil.

A disputa no Pizeta foi contagiante e se depender do sucesso, a modalidade só tem a crescer em Alegrete. Dentro da quadra, Raphael Antunes e Lucas ficaram com o título, eles derrotaram a dupla Léo e Mateus Pizeta na final.

Lucas e Raphael ficaram com o título

Léo e Pizeta, vice-campeões

O terceiro lugar coube a dupla formada por Deivid e Cidinho.

Deivid e Cidinho na terceira colocação

“Queremos que o esporte cresça e venham mais torneios e competições aqui para cidade. Quem quiser praticar o esporte, o complexo Pizeta está de portas abertas e também com escolinha de futevôlei”, frisou o campeão e um dos promotores do primeiro evento de futevôlei em Alegrete Raphael Antunes.

Já Mateus Pizeta vice-campeão com o parceiro Léo, confirmou que em breve haverá outro torneio com duplas de toda a região. Os promotores agradecem as empresas que apoiaram esse evento: Barbearia Vasconcelos, Comercial de Bebidas Caçulinha, Posto Primeiro, Hakan Esfiharia, Cross Experience, Recanto do Xis e Menu Food Express.