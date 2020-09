Trabalhador morre em acidente na BR 290 em Alegrete

Compartilhe









No final da tarde desta quarta-feira(2), um violento acidente na BR 290 deixou um homem, de 31 anos, em óbito e outros dois feridos.

Conforme informações da PRF, o condutor da caminhonete D-20, de uma empresa de perfuração poços artesianos(Aguatec), trafegava sentido Rosário do Sul/ Alegrete. Ele teria perdido o controle do veículo e colidiu violentamente contra árvores e um barranco no KM 572 da BR290. O acidente foi cerca de 2KM do trevo de acesso à RSC 377.

Ainda segundo relato do proprietário da empresa, os três funcionários estavam em uma propriedade cerca de 10KM da cidade, na localidade do Lageadinho. A empresa trabalha com abertura de poços artesianos.

Muito abalado, o empresário salientou que o motorista, identificado por ele como Igor de Melo Valau, era um excelente funcionário e lamentou muito o ocorrido. Ele disse que a vítima residia no bairro Ibirapuitã.

Os outros dois funcionários foram encaminhados à Santa Casa pelo Samu. Um deles estava caminhando, já o outro, possivelmente sofreu uma fratura em uma das pernas, além de outras lesões.

Além da Polícia Rodoviária Federal, o Corpo de Bombeiros de Alegrete e a Polícia Civil estiveram no local. Conforme informações da Polícia Civil, a Perícia foi acionada de Santana do Livramento. Já a equipe dos Bombeiros composta pelo sargentos Ramos e Ferrão e soldado Lucas vai retornar para realizar a retirada do corpo que está prensado embaixo da caminhonete.

