Trabalhador rural é baleado, acidentalmente, em Alegrete

Na noite de sábado(11), a Brigada Militar foi acionada no interior do Município, na localidade da Encruzilhada – Casa Preta – 8º Subdistrito de Alegrete.

No estabelecimento rural, uma equipe do Samu já realizava atendimento a um homem de 45 anos, baleado na região do peito. O cartucho atingiu e perfurou o pulmão, por esse motivo, ao chegar na Santa Casa, a vítima iria passar por cirurgia. O quadro de saúde inspira cuidados, inicialmente, apontado como grave.

De acordo com o relato feito aos policiais militares, pelo filho da vítima, de 21anos, que acompanhava o pai, eles estavam no campo e o progenitor teria empurrado uma cerca eletrificada com a arma que, acidentalmente, disparou e o atingiu.

O jovem pediu ajuda e solicitou que o Samu e a BM fossem ao local. A arma, calibre 22 com três cartuchos, destes, um deflagrado, foi apreendida e levada à Delegacia de Polícia.

O relato é de que a espingarda, que tem numeração e registro, é de propriedade do dono do estabelecimento rural(patrão).

A Brigada Militar conduziu o filho da vítima até a DP para registro da ocorrência. A arma, uma faca e os cartuchos foram entregues aos policiais civis.