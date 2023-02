Três escolas estaduais vão ofertar ensino em tempo integral em Alegrete

Alegrete inicia o ano letivo de 2023 com escolas em Tempo Integral. O projeto abrange escolas da Rede Estadual de Ensino.

As três escolas que vão iniciar as aulas em tempo integral em Alegrete são: Escola Estadual de Ensino Médio José Bonifácio, Escola Estadual de Ensino Médio Oswaldo Aranha e Escola Estadual de Ensino Médio Dr. Romário de Araújo(CIEP).





Os alunos do 1º Ano do Ensino Médio serão os primeiros a terem aulas voltadas para a educação em tempo integral. A proposta é oferecer uma educação que possa trazer mais oportunidades de aprendizagens para os estudantes, com ações educativas através da jornada integral do aluno.

Com carga horária igual ou superior a sete horas diárias, os alunos matriculados desenvolverão atividades nos turnos da manhã e da tarde, seguindo a formação geral básica (Língua Portuguesa, Arte, Educação Física, Matemática, Ciências, História, Geografia, Ensino Religioso e Língua Estrangeira).



No turno seguinte, serão desenvolvidas as partes diversificadas da formação geral básica dividida em treze componentes: esporte, recreação e iniciação de atletas; expressão artística; reflexões literárias/cultura leitora; cooperativismo; educação financeira; cultura empreendedora; educação patrimonial e identidade; estudos latino-americanos; projeto de pesquisa; agroecologia; experimentação científica; meio ambiente e práticas de higiene, saúde e alimentação.



Os estudantes do 1º Ano do Ensino Médio receberão quatro refeições diárias durante a jornada da carga horária, que deve respeitar as diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar. As aulas do ano letivo de 2023 da Rede Estadual de Ensino começam em 23 de fevereiro.



Segundo os dados da 1ª etapa do Censo Escolar 2022, divulgados na quarta-feira,09, o Ensino Médio em Tempo Integral manteve a tendência de alta no número de matrículas. O Censo Escolar apontou um crescimento de 9,9% na rede pública de ensino nos últimos cinco anos.