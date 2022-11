Trabalhador, vítima de assalto e graves lesões, está na UTI da Santa Casa

Há cinco dias o alegretense que foi encontrado gravemente ferido, em uma Avenida na Zona Leste, luta bravamente em decorrência das lesões sofridas.

Uma sobrinha falou com o PAT e disse que ele está com fraturas no maxilar, nariz, quebrou alguns dentes e iria passar por novos exames de imagens. Conhecido como “Mimoso”, o trabalhado foi brutalmente atacado quando teve a bicicleta roubada no último dia 2.

Ele permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), da Santa Casa de Alegrete e o quadro de saúde é delicado, citou a familiar.

O alegretense, de 48 anos, foi encontrado, caído, na Avenida República Riograndense por uma irmã.

Uma cunhada ressaltou que “Mimoso”, trabalha há anos no ramo da construção civil.

“É um homem trabalhador e foi localizado pela irmã, que retornava da Igreja. Foi por acaso, ela estava passando e viu um corpo na rua, parou para ajudar e se deparou com ele”- comentou.

Até o momento, a família não sabe o que aconteceu, por esse motivo, toda ajuda é bem-vinda. Quem souber de qualquer informação que possa auxiliar a identificar quem o agrediu da maneira brutal e levou a sua bicicleta kSW aro 29 de cor laranja com preto, pode entrar em contato com a polícia ou pelo (55) 996584463.

” As nossas orações são para que ele fique bem e possa retornar logo para casa”- falou a sobrinha.