Derramamento de lixo em estrada do Rincão ultrapassa 15 km

No último domingo (6), a reportagem do Portal Alegrete Tudo flagrou uma cena de descaso com o meio ambiente.

Na estrada do Rincão de São Miguel, 8º Subdistrito do município de Alegrete, um descarte criminoso de lixo pelo acostamento da via tem uma extensão de mais de 15 km.

O derramamento de resíduos inicia próximo ao local denominado Salso, e segue em direção ao interior sempre pelo lado direito da estrada vicinal.

Segundo apurou a reportagem, o lixo está esparramado numa extensão superior aos 15 km, e a ideia que se tem é que os resíduos foram largados ao longo da estrada, numa extensão que impressiona.

A quantidade é quase uma carga de caminhão, e tem todo tipo de lixo, desde sofá, pedaços de roupas, garrafas e sacolas plásticas, pedaços de zinco e restos de lixos acondicionados em sacos plásticos e bags.

Em contato com a Secretária de Meio Ambiente do Município, Gabriela Segabinazzi, a pasta recebeu uma informação sobre o caso na tarde desta terça-feira (7), e tão logo soube iria formalizar uma investigação. Não havia nenhuma denúncia até o momento, mas a pasta iria percorrer o local para averiguar a situação.

As estradas vicinais são locais deste tipo de descarte, embora proibido por lei não há como fiscalizar tais locais. A própria prefeitura disponibiliza um canal para denúncia, via ouvidoria 0800-644-1621 ou direto na secretaria de meio ambiente, a identidade será mantida em sigilo.