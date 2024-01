Trabalhadores no combate ao mosquito da dengue farão capacitação especial

Visando intensificar as estratégias de controle do mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como dengue, zika e chikungunya, a 10ª Coordenadoria Regional de Saúde convoca os Coordenadores da Vigilância Ambiental em Saúde e Agentes de Combate às Endemias para participarem de uma capacitação especial. O evento está programado para os dias 24 e 25 de janeiro de 2024, nas instalações da sede da Coordenadoria.

A necessidade de aprimorar as práticas de controle do Aedes aegypti é premente, considerando o impacto significativo dessas doenças na saúde pública. Com o intuito de fortalecer as habilidades e conhecimentos dos profissionais envolvidos na vigilância e combate às endemias, a capacitação abordará o uso de novas ferramentas, incluindo a Borrifação Residual Intradomiciliar (BRI) e Ovitrampas.

A Borrifação Residual Intradomiciliar consiste na aplicação de inseticidas de longa duração em superfícies internas de residências, visando eliminar ou reduzir a presença de mosquitos adultos. Já as Ovitrampas são dispositivos que simulam locais propícios para a postura de ovos do Aedes aegypti, permitindo o monitoramento e controle efetivo das populações do mosquito.

A capacitação buscará disseminar informações atualizadas sobre essas ferramentas, proporcionando aos participantes um entendimento aprofundado de suas aplicações práticas. Além disso, será abordada a importância da integração de estratégias, promovendo uma abordagem holística no combate ao vetor.

A iniciativa reflete o comprometimento das autoridades de saúde em enfrentar os desafios apresentados pelo Aedes aegypti de maneira proativa e eficiente. A participação ativa dos Coordenadores da Vigilância Ambiental em Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias é fundamental para o sucesso dessas estratégias de controle.

A 10ª Coordenadoria Regional de Saúde reforça a relevância da presença dos profissionais convocados, ressaltando que a capacitação não apenas atualizará seus conhecimentos, mas também fortalecerá a rede de combate às doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. A conscientização e engajamento de todos são elementos cruciais para o alcance de resultados positivos na proteção da saúde pública.