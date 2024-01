Travessia do Mariano Pinto fica mais cara a partir de fevereiro

Share on Email

A Balsa do Mariano Pinto é uma das passagens de Alegrete para Itaqui e Maçambará, para aqueles que rodam pela RS-566. A partir dos primeiros dias de fevereiro, o valor agregado dos veículos para travessia da localidade irá subir de valor.

Conforme comunicado da AMMAI – Administradora da Balsa do Mariano Pinto, a partir do dia primeiro de fevereiro reajuste de 7% na tarifa. Com isso, a tabela passa a ser a seguinte:

Bicicleta – R$11,00

– Carroça – R$11,00

– Moto (1) – R$38,00 – Duas ou acompanhado de outro veículo – R$22,00

– Carro/ Camionete – R$ 38,00

– Carro com Reboque – R$43,00

– Van – R$38,00

– Camionete com reboque – R$49,00

– Micro Ônibus – R$54,00

– Caminhão Toco – R$54,00

– Caminhão Truck – R$60,00

– Carreta Simples – R$65,00

– Carreta Truck – R$70,00

– Bitrem – R$75,00

– Pá Mecânica – R$38,00

– Trator esteira – R$38,00

– Trator Pneu Grande – R$54,00

– Trator de pneu sem Reboque – R$38,00

– Trator de pneu com reboque – R$60,00

– Patrola – R$54,00

Essa medida gerou bastante repercussão com os moradores da região. Algumas pessoas não viram problema no aumento da tarifa, pois por outro caminho o valor é infinatamente maior. Outros acharam o valor muito elevado e o número de vezes de travessia que antes era rotineiro, se tornará esporádico.