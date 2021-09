Trabalhos da Escola Waldemar Borges foram destaque em Feira da Unipampa

A professora Luana Mendonça, da escola estadual Waldemar Borges realiza trabalhos de pesquisa com seus alunos do Ensino Médio.

E uma das últimas participações com seus alunos foi na Feira da Unipampa em que um de seus trabalhos foi selecionado na Fecipampa. – feira realizada pela Unipampa.

A professora e as alunas Ana Carolina Lima Viana e Maiele Pedroso Miller realizaram pesquisa de extração do DNA do Morango na 1ª Feira de Ciências do Clube de Ciências Decolar com a Naipce. Para alegria da equipe da Escola e os envolvidos diretamente no trabalho, duas pesquisas foram selecionadas dentre as melhores da Feira para etapa final, dentre todos os campis da Universidade.

Alunas da Escola Waldemar Borges

A diretora da Escola, professora Cássia Aurélio, enaltece o trabalho e a dedicação da professora Luana que sempre buscou inovar e envolver seus alunos, mesmo em aulas remotas durante a pandemia.

-Quando soube da Feira, pensou logo em realizar algo, como já estávamos retornando ao presencial, pensei em realizar na escola a pesquisa e os experimentos.

A professora fez o convite aos alunos que, na mesma hora aceitaram o desafio. Ela destaca que foram duas conquistas incríveis, pois a escola é de Ensino Médio noturno e na periferia da cidade, um local, talvez desacreditado pela sociedade, salientou a diretora Cássia Aurélio.

-Eu acredito na educação de qualidade, sempre na esperança de que nós professores seremos valorizados um dia, eu acredito na ciência e estimulo meus alunos a desenvolver esses trabalhos para eles perceberem que a química e a biologia estão no nosso cotidiano, destacou a professora.

Luana Mendonça informa que recebeu as duas informações das seleções dos trabalhos, o que a deixou muito feliz e emocionada, pois é a coroação de um trabalho dedicado à educação pública.

Agradeço muito a direção da escola, professora Cássia Aurélio, que sempre apoia todas as ideias de pesquisa e trabalhos diferenciados, pois nossa comunidade merece, toda a equipe de professores realiza um trabalho diferenciado para que nossos alunos não desistam.