Traficante é preso após perseguição em Uruguaiana

PRFs perseguiram o criminoso por mais de 50 km entre Uruguaiana e Itaqui, só parando após chegar numa barreira da BM à frente do trajeto de fuga.

Na noite desta terça-feira (03), a Polícia Rodoviária Federal e a Brigada Militar prenderam um homem transportando cerca de um quilo de cocaína após fuga por mais de 50 quilômetros.

Durante policiamento ostensivo na rodovia, policiais rodoviários federais deram ordem de parada ao motorista de um Gol, com placas da Uruguaiana, porque ele estava com luzes do carro completamente apagadas. O homem desobedeceu a ordem e fugiu em alta velocidade. Ao longo da fuga, dispensou dois tijolos de cocaína pela janela.

À frente, a Brigada Militar organizou um bloqueio encurralando o motorista, que foi abordado. Um dos tijolos foi recuperado e o outro espatifou-se na rodovia. Dentro do veículo, brigadianos ainda encontraram mais de 24 mil reais sem origem comprovada. Já as multas de trânsito pelas infrações cometidas podem passar de 30 mil reais.

O homem, 24 anos, de Uruguaiana, foi preso em flagrante e encaminhado à polícia judiciária, juntamente com o veículo, a droga e o dinheiro apreendidos.