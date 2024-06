Traficante é preso com “tijolos” de maconha, dinheiro e arma de fogo em Alegrete

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

A Polícia Civil, na tarde do dia 05/06 (quarta-feira), por meio dos policiais civis da Delegacia de Polícia de Alegrete, coordenados pela delegada Fernanda Mendonça, efetuou a prisão em flagrante de um homem de 32 anos pelo crime de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo no bairro Progresso, em Alegrete.

Após denúncias à Polícia Civil, o indivíduo passou a ser investigado por efetuar a venda de entorpecentes em sua residência, onde já havia sido constatado pelos policiais intenso e atípico fluxo de pessoas. Na data de hoje, em diligências, os policiais flagraram uma compra no local, com a apreensão de certa quantidade de droga. Ao ingressarem na residência, encontraram mais droga (tijolos de maconha, várias outras porções da droga e uma porção de cocaína), dinheiro, balança de precisão, arma de fogo, munições de diversos calibres, aparelho celular e outros objetos atinentes ao tráfico. O indivíduo confirmou que a droga era sua, tendo sido preso em flagrante pelos crimes mencionados. O preso possui antecedentes policiais por tráfico de drogas, posse de drogas, violação da proibição de dirigir veículo, lesão corporal no trânsito, crime ambiental, dentre outros delitos.

Após cumpridas as exigências legais, o preso foi encaminhado à DPPA para os trâmites de praxe e, após, será encaminhado ao Presídio Estadual de Alegrete.

DENÚNCIAS À POLÍCIA CIVIL EM ALEGRETE (garantido o sigilo):

(55) 34270300 (plantão)

(55) 984511689 (WhatsApp)