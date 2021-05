Trânsito interrompido em trecho da rua General Sampaio nesta sexta-feira

Compartilhe















A Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania, informa que o trânsito estará interrompido nesta sexta-feira, 07, no trecho da rua General Sampaio entre as ruas 20 de Setembro e Marquês de Alegrete. A interrupção ocorre das 9h até às 17h em decorrência de manutenção na rede elétrica realizada pela empresa Sirtec. Dessa forma, o desvio do transporte coletivo será realizado pelas ruas Barão do Cerro Largo em direção a Avenida Dr. Lauro e Av. Assis Brasil. Assim, os ônibus não passarão na parada localizada na rua Marquês de Alegrete.