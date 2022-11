Trânsito liberado na BR-290 em Alegrete

No início da tarde de ontem(31), foi montada uma barreira que bloqueiou a passagem de caminhões. O tráfego era liberado somente para ambulâncias, carros de passeio e ônibus.

Manifestações ocorrem em protesto à vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre o presidente Jair Bolsonaro (PL) nas eleições presidenciais.

Em Alegrete, uma corrida aos postos foi registrada, principalmente, no final da tarde de segunda-feira, depois que um(posto), ficou sem combustíveis.

Desbloqueio

O plantão da Justiça Federal do Rio Grande do Sul determinou, na noite de segunda-feira (31), o desbloqueio de rodovias federais do estado por parte de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL), contrários ao resultado da eleição. O processo foi movido pela Advocacia-Geral da União (AGU).

A liminar do juiz Carlos Felipe Komorowski determinou pagamento de multa em caso de descumprimento da decisão. A penalidade é de R$ 10 mil por pessoa física e R$ 100 mil por pessoa jurídica. A multa será duplicada a cada hora de permanência da conduta ilegal.

Veja os bloqueios nesta manhã:

Atualizado em 01/11 6h

BR 116 km 240, em Novo Hamburgo – bloqueio parcial (uma faixa liberada em cada sentido)

BR 386 km 435 em Nova Santa Rita, bloqueio parcial (pare e siga)

BR 386 km 412 em Triunfo (Lajeado)– bloqueio parcial (pare e siga)

BR 386, km 136 em Sarandi – bloqueio total (pare e siga);

BR 285, km 199, em Lagoa Vermelha – bloqueio parcial (carga perecível, carga viva e automóveis liberados)

BR 386, km 6, em Iraí – bloqueio total

BR 470, km 10, em Barracão – bloqueio total

BR 153 km 53, Erechim – bloqueio total com liberação alternada cada 30 min

BR 285 km 334, Carazinho (Trevo da Bandeira) – bloqueio parcial (pare e siga)

BR 285 km 375, em Saldanha Marinho (Trevo) – bloqueio total

BR 386 km 74, em Boa Vista das Missões – interdição total mas veículos passam pelas laterais

BR 386 km 180, Carazinho próximo ao trevo da bandeira bloqueio com pare e siga

BR 285 km 303, em Passo Fundo – bloqueio total

BR 468 km 0, em Palmeira das Missões – bloqueio parcial (pare e siga)

BR 392 km 350, em Santa Maria – bloqueio parcial (pare e siga)

BR 392 km 297 em São Sepé – bloqueio parcial (veículos conseguem desviar pelo pátio do posto de combustíveis)

BR 158 km 307, em Itaara – bloqueio parcial, com liberação do fluxo a cada dez minutos para cada sentido

BR 285, km 460, em Ijuí, acesso a Cruz Alta – bloqueio total – trânsito fluindo pelas alças

BR 285 km 496, em Entre-Ijuís –- bloqueio total (veículos desviando pelo pátio do posto de combustível

BR 285 km 564, em São Luiz Gonzaga – bloqueio total no trevo de acesso secundário à cidade

BR 158 km 158, em Panambi – bloqueio parcial

BR 158 km 192, em Cruz Alta – bloqueio parcial

BR 472 km 139, Três de Maio – bloqueio total

BR 472 km 154, Santa Rosa – bloqueio total

BR 285 KM 667, em São Borja – bloqueio total (trânsito desviando pelo pátio do Posto)