Alerta para que moradores limpem pátios e cuidem cães contra infestação de carrapatos

Mesmo com todo o trabalho voluntário da OPAA e outras entidades, a questão de abandono de animais, a procriação sem controle ainda é grande em Alegrete.

Mas assim que começarem os dias mais quentes em Alegrete, será a quantidade de carrapatos em cães. Tanto os de rua com os criados em pátios sofrem com este parasita.

Uma da alterantivas e tosar os que tem pelo mais alto e sempre banhar com produtos específicos.

A verterinária e voluntária da OPAA, vereadoar Dileusa Alves, diz que antes tinha a borrifação em pátios feita pela saúde, como isso não é mais realizado é necessário que as pessoas cuidem e limpem seus pátios.

Um estudo em 2020 feito, em Alegrete, mostrou que todos os bairros têm infestação de carrapatos, diz a Vereadora. O Instituto de Pesquisa Desidério Finamor da Secretaria da Agricultura e Irrigação do Departamento de Genética Evolutiva da USP realizou uma pesquisa para OPAA. E foi contatado que o carrapato encontrado em Alegrete é o Rhipicephalus sanguíneo.

A vereadora explica que a partir dessa informação, foi montado um comitê para tratar da questão, já que segundo Dileusa é um problema de saúde pública. Explica que à época foi emitido um Decreto Municipal para que as pessoas que tenham cães sejam as responsáveis pela limpeza de seus pátios e cuidado com seus animais.