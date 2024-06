Pista de skate é inaugurada na avenida Tiaraju

Na tarde de sexta-feira (14), foi inaugurada a nova pista de skate na Zona Leste de Alegrete.

O projeto da pista de skate foi viabilizado graças à colaboração de várias pessoas e entidades. Paulo Berquó intermediou junto ao deputado Henrique Fontana a destinação da emenda parlamentar que financiou a obra. A arquiteta Catiellen Thurow foi responsável pelo projeto, enquanto a Pórtico Engenharia executou a construção. Skatistas locais também participaram do processo, contribuindo com ideias e sugestões.

Durante a cerimônia, o vice-prefeito Jesse Trindade ressaltou a continuidade do trabalho da gestão em prol da comunidade. “Nunca deixamos de trabalhar para entregar outras tantas obras e projetos pensados em outras gestões. Foi assim com a Avenida da Integração, Laboratório Municipal, CER, CREAS, pavimentação do Bairro Segabinazzi, dentre outras. E com a pista de skate não seria diferente”, afirmou.

Paulo Berquó, que teve papel fundamental na realização do projeto, destacou a parceria e dedicação envolvidas. “Sete anos de empenho, de parceria, de dedicação e de esperança, resumidas aqui em algumas fotos. Um salve a cada um e cada uma que somou em algum momento dessa jornada. Missão cumprida. Pista inaugurada. Muitas outras missões e batalhas pela frente”, disse.

A inauguração contou com a presença de secretários municipais, vereadores e convidados. Os skatistas, principais beneficiários do novo espaço, participaram ativamente do evento, celebrando a conclusão de um projeto feito para eles.