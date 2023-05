Transporte volta à normalidade em Alegrete

O trasnporte escolar aos Polos Educacionais de Alegrete retomaram a normalidade neste dia 3, depois de um dia sem aulas devido a problemas de aditivos, pela Prefeitura em relação ao contrato, com a prestadora do serviço à empresa Nogueira Transportes. Os documentos foram assinados no dia 2 e nesta quarta os ônibus voltaram a rodar levando os alunos às suas escolas no interior do Município. No total são 12 polos educacionais rurais, (sendo três do Estado) cujo transporte escolar, feito por licitação desde o ano passado, é administrado pela Secretaria de Educacão, Cultura, Esporte e Lazer. O serviço e resposável por levar às escolas rurais cerca de .1500 alunos, incluindo os que vem estudar na cidade fazer Ensino Médio e os que participam de projetos.

Neste dia 3, o problema foi de alguns carros que atolaram, sem maiores consequências devido a chuva que enchargou algumas estradas do interior, o demais tudo normal, observou Dilamar Machado do setor de transporte escolar da SECEL. O transporte escolar, em Alegrete, roda cerca de cinco mil Km por dia, devido a extenção do Município levando estudantes de granjas, propriedades particulares para garantir o acesso às escolas. São 38 linhas da Nogueira (incluindo as dos eventos) e 18 da Prefeitura.