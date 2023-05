Com 112 gols assinalados, Citadino de futsal completa 17 jogos realizados em 2023

A 5ª rodada do Citadino de futsal 2023, realizada na terça-feira (2), registrou quatro partidas na Arena Esporte & Lazer. No primeiro confronto, em jogo válido pela divisão de acesso as equipes do Flamengo e New Castle duelaram do início ao fim. Um jogão de 8 gols, resultou em um empate em 4 a 4.

Pelo Flamengo marcaram Jalisson, Thailor e Pablo Fagundes fez dois no empate do rubronegro. Os atletas Raycar, Rômulo e Everton Gonçalves (2), anotaram os gols pelo New Castle.

Gurizada deixou escapar a vitória no final New Castle foi aguerrido do início ao fim

No segundo jogo da noite o Roma atropelou o Aimoré/Root Bieer por 5 a 0, em partida válida pela terceirona. Gols de Arthur, Velasque, Vinicius Albrecht e Valença (2), na vitória do Roma.

Em mais um jogo pela Série B, o Futsal Brasil superou o time do CAID por 3 a 1. O jogo com apenas um cartão amarelo teve gols de Felipe Chael, Matheus Alves e Thales Moraes pelo Futsal Brasil e Leanderson descontou para o CAID.

Fechando a rodada, mais um empate. AFFA e Barsemlona ficaram num agitado 2 a 2. Foram distribuídos 7 cartões amarelos durante a partida. Arthur Nunes e Uelinton marcaram pela AFFA e Perroni e Ébner pelo Barsemlona.

AFFA lidera pelos critérios técnicos Barsemlona tem o mesmo número de pontos do líder (4 Pg), perde nos critérios de desempate

O Citadino chega ao seu 17º jogo realizado, são 14 vitórias e 3 empates. Foram anotados 112 gols, sendo 51 na Série A, 32 na Série C e 29 na Segundona. Dos 72 cartões, 64 foram amarelo e 8 vermelhos, numa média de 4,24 cartões por jogo. Só na Terceirona foram 30 cartões, e nas outras duas 21 em cada uma.

A competição volta a cena no próximo sábado (6), com mais 3 jogos, dois da elite do futsal alegretense e um pela divisão de acesso.

Fotos: Roger Severo