Inverno começa chuvoso e afeta estradas do interior de Alegrete

Contabilizando os dados de todo o mês, já choveu 125 mm, com uma média estabelecida em 134 mm para os trinta dias de junho.

A reportagem do PAT entrou em contato com o coordenador da Defesa Civil, Renato Grande, que informou que não houve chamados até o presente momento. O Corpo de Bombeiros também reforçou que não houve impactos relevantes até o momento no município.

Já a Secretaria de Pecuária, Agricultura e Desenvolvimento Rural informou que está fazendo um levantamento sobre as estradas mais atingidas no interior de Alegrete. A responsável pela pasta, Gabriela Weiler, destacou que desde ontem, equipes da secretaria estão fazendo manutenção em alguns trechos, como Passo Novo e Itapevi.

Uma das medidas para auxiliar o melhor escoamento da água é a abertura de valas nas laterais das estradas. Segundo o Climatempo, estão previstos mais de 40 mm de precipitação para esta sexta-feira. Já no sábado, a chuva dá uma trégua, com previsão de 10 mm para o período da manhã. No domingo, o padrão se repete, com apenas 4 mm de chuva ao longo do dia.