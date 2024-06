OktoberSportDay em Alegrete já tem data definida para segunda edição

Capelinha de Nossa Senhora Mãe de Deus na BR 290 está sem água da fonte

Em sua segunda edição, o evento, que tem como missão promover o esporte como motor de transformação social e cultural, oferecerá atividades esportivas, culturais, recreativas e de inclusão social.

Segundo apurado pela reportagem, a edição de 2024 será realizada no Parque Dr. Lauro Dornelles. O 2º Festival Esportivo do Brasil promete ser ainda maior que o do ano passado, com uma variedade de modalidades esportivas já confirmadas para este ano. Na edição do ano passado, foram cerca de 5 mil pessoas nas proximidades do Parque Rui Ramos apenas no primeiro dia.

“Contando as horas para voltar ao lugar, de onde, se fosse minha escolha, jamais teria saído”, diz alegretense desgarrado

Com carros antigos, trilhas desafiadoras e competições acirradas, o evento encantou a cidade com uma empolgante mistura de esportes e cultura automotiva logo em sua primeira edição. A atividade visa promover a prática de esportes em massa no município, com mais de 25 modalidades disponíveis.

O idealizador Jonathan Cassol Reimann relatou que, após o evento de 2023, recebeu feedbacks positivos sobre o desempenho do festival alegretense. Segundo ele, o festival contou com a participação de mais de 15 mil pessoas. Cassol destaca que a ideia do OktoberSportDay foi muito bem recebida pela população de Alegrete. “Nunca na história recente do município tantas pessoas praticaram esportes ao mesmo tempo; acredito que cumprimos nosso propósito com maestria”, disse o organizador.

Para 2024, terá um aumento nas atividades, e a diretoria se reunirá nos próximos dias para definir a programação e distribuir responsabilidades para o que promete ser o maior festival esportivo do Brasil.