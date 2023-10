Share on Email

Estacionado na Praça Central Getúlio Vargas, o trem se tornou uma das atrações mais populares do evento, atraindo visitantes de todas as idades.

Vanuza Porto, proprietária do Trem da Alegria, compartilhou sua satisfação por fazer parte desta edição da feira com essa atração inovadora. Embora esta seja a primeira vez que o trem esteja presente, Vanuza já participa da feira há uma década com o Cine.

O horário de atendimento do Trem da Alegria é das 8h às 22h, o que proporciona a todos os visitantes a oportunidade de embarcar e desfrutar do passeio encantador. Com um preço de R$ 5,00 para escolas, o trem oferece um trajeto de 15 minutos pelas ruas da cidade.

O Trem da Alegria se destaca como uma das atrações da Feira do Livro de Alegrete, proporcionando momentos de alegria e descobertas para adultos e crianças.