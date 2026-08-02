Quando criança ela trabalhou para sobreviver, agora a nova médica conquista um importante capítulo na trajetória

O dia em que uma médica recebe a confirmação oficial de que está autorizada a exercer a profissão costuma representar o fim de uma longa jornada acadêmica. Para a alegretense Mavana Gomes, porém, esse momento simboliza muito mais do que a conclusão de uma etapa universitária. A aprovação no Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos (Revalida) representa o reconhecimento oficial de uma trajetória construída ao longo de oito anos de persistência, renúncias e coragem. Depois de uma infância marcada pelo trabalho precoce, de inúmeras dificuldades financeiras e de uma caminhada que exigiu forças para nunca abandonar o próprio sonho, ela agora passa a integrar oficialmente o quadro de médicos habilitados para atuar no Brasil.

A conquista possui um significado ainda maior diante da complexidade do exame. O Revalida é considerado uma das avaliações mais rigorosas da área da saúde brasileira. Elaborado pelo Ministério da Educação, o processo verifica se médicos formados no exterior possuem o conhecimento técnico, científico e prático necessário para atender a população brasileira com segurança. A aprovação é reconhecida nacionalmente como uma das etapas mais difíceis para quem busca validar o diploma e exercer a Medicina no país.

Foi justamente nesse desafio que Mavana alcançou um resultado que poucos conseguem. Ela foi aprovada logo na primeira tentativa. Enquanto muitos profissionais passam anos estudando para repetir o exame duas, três e até quatro vezes antes de conquistar a validação do diploma, a alegretense venceu todas as etapas logo nas primeiras provas. Um desempenho que evidencia não apenas dedicação aos estudos, mas também uma preparação consistente construída ao longo de muitos anos.

Com a aprovação, Mavana torna-se oficialmente médica no Brasil e inicia sua atuação como clínica geral. Embora celebre esse momento tão aguardado, ela já mantém o olhar voltado para o próximo objetivo profissional. A intenção agora é realizar uma nova prova para ingressar na especialização em Psiquiatria, área em que pretende construir sua carreira. A conquista do Revalida, portanto, não representa uma linha de chegada, mas o início de um novo capítulo profissional.

Até alcançar esse momento, o caminho esteve longe de ser fácil. Faz oito anos que Mavana deixou Alegrete em busca da realização do sonho de cursar Medicina em Corumbá-MS. Nesse período, a caminhada foi marcada por sacrifícios que poucas pessoas conhecem. Em determinado momento, precisou interromper os estudos durante um ano inteiro porque faltavam recursos financeiros para continuar. A pausa, entretanto, jamais significou desistência. Assim que as condições permitiram, retomou o projeto de vida com ainda mais determinação, transformando cada dificuldade em combustível para seguir adiante.

Essa capacidade de persistir diante das adversidades acompanha Mavana desde muito antes da universidade. Sua história emocionou milhares de leitores quando o Portal Alegrete Tudo revelou que, ainda criança, aos dez anos de idade, trabalhava como faxineira e babá para ajudar na própria sobrevivência. Em outra reportagem, sua trajetória mostrou que sobreviver nunca foi uma escolha, mas uma necessidade diária, fazendo com que sonhar se transformasse em um ato permanente de resistência. Essas experiências moldaram não apenas a mulher que se tornou médica, mas também a profissional que agora inicia oficialmente sua missão de cuidar da vida de outras pessoas.

Ao longo dessa caminhada, um elemento jamais deixou de estar presente: o apoio incondicional da família. Nos momentos em que os desafios pareciam maiores do que as possibilidades, foram os familiares que ofereceram incentivo, acolhimento e a certeza de que o sonho não deveria ser abandonado. Cada conquista alcançada ao longo desses oito anos foi compartilhada por quem acompanhou de perto as dificuldades, as incertezas, as renúncias e também as vitórias. A aprovação no Revalida, por isso, não pertence apenas à médica que agora recebe o reconhecimento oficial da profissão, mas também às pessoas que caminharam ao seu lado quando o futuro ainda parecia distante.

Hoje, ao vestir o jaleco com a legitimidade conferida pela aprovação no Revalida, Mavana não carrega apenas um diploma validado. Carrega a história de uma menina que trabalhou cedo demais, de uma jovem que enfrentou limitações financeiras sem desistir dos estudos, de uma estudante que superou uma das provas mais difíceis da Medicina brasileira logo na primeira tentativa e de uma mulher que transforma cada obstáculo vencido em inspiração para outras pessoas.

Sua história confirma que grandes profissionais não são formados apenas pelas universidades. Também são moldados pela capacidade de permanecer de pé quando a vida parece exigir o contrário. A partir de agora, como médica clínica geral oficialmente habilitada para exercer a profissão no Brasil e já mirando a especialização em Psiquiatria, Mavana Gomes inicia uma nova fase. Uma fase construída sobre conhecimento, competência e, sobretudo, sobre uma trajetória que faz da sua conquista uma vitória muito maior do que um título profissional.