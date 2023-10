Três bairros sem água neste domingo; veja

Share on Email

Um vazamento foi identificado nesta manhã(15), em frente ao Parque de Máquinas, no bairro Ibirapuitã, em Alegrete. O incidente resultou no desabastecimento de água em alguns bairros, incluindo os bairros Ibirapuitã, Promorar e parte baixa do Centro.

A equipe de reparo da companhia de água está no local. De acordo com gerente Cristiano Machado, a previsão é de que o abastecimento seja totalmente restabelecido por volta das 14h, deste domingo.

O trabalho está sendo realizado para resolver o problema o mais rápido possível.