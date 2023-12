Curto-circuito desencadeia incêndio em residência na Zona Leste

Share on Email

De acordo com informações fornecidas pelo Corpo de Bombeiros, o sinistro rapidamente consumiu os pertences que se encontravam no interior do local.

O foco do incêndio ficou restrito ao quarto, não causando danos às demais dependências da casa. Moradores e vizinhos, agindo com presteza, iniciaram os esforços para combater as chamas antes mesmo da chegada dos bombeiros.

O curto-circuito, apontado como a causa do incidente, desencadeou o fogo que se propagou no ambiente, resultando na rápida mobilização dos residentes. A comunidade local, unindo esforços, mostrou-se eficaz ao iniciar a contenção das chamas, o que contribuiu para evitar maiores prejuízos.

A chegada dos bombeiros complementou os esforços da população, resultando na pronta extinção do incêndio. Os profissionais atuaram de maneira eficiente, controlando a situação e evitando que as chamas se alastrassem para outras áreas da residência.

Apesar do ocorrido, não houve relatos de feridos, e os danos materiais limitaram-se ao quarto atingido pelo fogo.