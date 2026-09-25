Três condenados pela chacina da Promorar; penas chegam a 243 anos

O Tribunal do Júri de Alegrete condenou, em julgamento realizado na última quinta-feira, três acusados apontados pelo Ministério Público como mandantes da chacina ocorrida em 4 de julho de 2024, no bairro Promorar. O ataque deixou três pessoas mortas e uma quarta vítima ferida.

As vítimas fatais foram Bruno César Fontoura Gedel, Eliton do Amaral Rosa e Leandro Jaques da Silva. Outra vítima também foi alvo dos disparos e sobreviveu à tentativa de homicídio.

Ao todo, as penas impostas aos três réus chegam a 243 anos de reclusão. Marlom Colim Pereira foi condenado a 87 anos, enquanto Joseida de Lima Colim e Ana Paula Duarte Pinto receberam, cada uma, pena de 78 anos.

A sessão foi presidida pelo juiz de Direito Rafael Echevarria Borba, titular da Vara Criminal de Alegrete. Na acusação, o Ministério Público foi representado pela promotora de Justiça Rochelle Jelinek. A defesa dos réus esteve a cargo do advogado Eleandro Petrocelli Pillar.

Acusação apontou disputa pelo tráfico de drogas

De acordo com a acusação apresentada pelo Ministério Público, os três réus teriam determinado a execução de Bruno César Fontoura Gedel e de outras pessoas que estivessem com ele, em meio a uma disputa pelo domínio do tráfico de drogas no bairro Promorar.

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Segundo a tese apresentada em plenário, os acusados teriam financiado a ação criminosa e realizado pagamentos a outros envolvidos. A acusação também apontou que os réus teriam participado da organização da estrutura necessária para a execução do crime.

Entre os elementos apresentados pelo Ministério Público está a utilização de veículos que teriam sido trazidos de Rosário do Sul, além do fornecimento de uma das armas utilizadas no ataque.

A acusação sustentou ainda que os crimes foram cometidos com motivo torpe, relacionado à disputa pelo controle do tráfico de drogas; mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, que teriam sido surpreendidas por homens armados; e com meio cruel, diante da quantidade de disparos efetuados durante o ataque.

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Mais de 50 tiros

A chacina aconteceu em 4 de julho de 2024, no bairro Promorar, em Alegrete. Conforme sustentado pelo Ministério Público durante o julgamento, foram efetuados mais de 50 disparos contra as vítimas.

Três homens morreram em decorrência do ataque. Outra vítima foi atingida, mas sobreviveu, configurando, segundo a acusação acolhida pelo Tribunal do Júri, uma tentativa de homicídio qualificado. Após a análise das provas e dos argumentos apresentados durante a sessão, os jurados decidiram pela condenação dos três acusados.

Condenações

Ao final do julgamento, os réus foram condenados por três homicídios qualificados e uma tentativa de homicídio qualificado.

As penas individuais estabelecidas pelo juiz-presidente foram:

Marlom Colim Pereira: 87 anos de reclusão;

Joseida de Lima Colim: 78 anos de reclusão;

Ana Paula Duarte Pinto: 78 anos de reclusão.

Somadas, as penas totalizam 243 anos de reclusão.

Com o encerramento da sessão do Tribunal do Júri, os três condenados foram conduzidos novamente ao Presídio Estadual de Alegrete, onde permanecem custodiados para o cumprimento das penas impostas pela Justiça.

O julgamento ainda não encerra, no âmbito do Tribunal do Júri, uma das etapas do processo relacionado ao ataque que chocou a comunidade do bairro Promorar e que, segundo a acusação apresentada em plenário, estaria ligado à disputa pelo domínio do tráfico de drogas na região. Em outubro, mais dois acusados vão ao banco dos réus por envolvimento na chacina.